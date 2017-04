Branchevereniging gasindustrie wil infrastructuur behouden voor mogelijke CO2 opslag

De branchevereniging van de olie- en gasindustrie NOGEPA vraagt in een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet om een langetermijnvisie op de rol van gas. Ook vraagt de vereniging om ondersteuning bij het herstel van het vertrouwen in de gaswinning. Verder wil NOGEPA dat infrastructuur in stand blijft zodat deze later mogelijk gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld CO2 opslag in lege velde

n.Jo Peters, secretaris generaal van NOGEPA: 'Welk scenario je ook bekijkt, er zal in Nederland een, weliswaar afnemende, behoefte aan aardgas blijven bestaan. Het is slim om hiervoor Nederlands aardgas in te zetten. Aardgas dat geld oplevert in plaats van dat het geld kost en waardoor we voor onze energie niet onnodig veel afhankelijk worden van het buitenland. Dat is een nationaal belang.'Peters: 'Herstel en verbetering van het draagvlak is echter essentieel om die gaswinning mogelijk te houden. Daarvoor moet er een gezamenlijke en gedragen oplossing voor de situatie in Groningen komen. Maar het is ook belangrijk om luid en duidelijk uit te spreken dat we aardgas en dus Nederlandse gaswinning voorlopig nog nodig hebben.'Het tweede punt dat de NOGEPA aan de informateur en onderhandelaars is om samen met de sector een plan te ontwikkelen. Met dat plan moeten de nationale gasvoorraden en aanwezige infrastructuur beter benut worden. Peters: 'De productie staat om verschillende redenen onder druk. Wanneer er bij een locatie gestopt wordt met produceren, moet de infrastructuur opgeruimd worden. Maar die infrastructuur kan later nodig zijn, bijvoorbeeld voor CO2 opslag in lege velden.'