Na 'Mijn Ede' komt Marcel Hensema met nieuwe Groningse voorstelling

Na zijn successen met de voorstellingen 'Mijn Ede' en 'Mijn Tweede' komt acteur Marcel Hensema in december met een nieuw stuk: 'Mijn Vrede'. Het is het kerstverhaal zoals het volgens de geboren Winschoter echt is gebeurd.

'2017 is het jaar van de alternatieve waarheden', zegt Hensema. 'Hoogste tijd om na 2000 jaar het echte kerstverhaal te vertellen. Dat verhaal speelde zich namelijk helemaal niet af in Israël, maar in het plaatsje Bethlehem op het Hogeland. En drie wijzen uit het Oosten legden een route af door de Veenkoloniën en Blauwestad om in Bethlehem te kunnen komen.'In 'Mijn Vrede' legt Hensema samen met het publiek de tocht af die de drie wijzen uit Oost-Groningen destijds ook hebben afgelegd.Tijdens de kerstvakantie toert Hensema met de nieuwe voorstelling langs een aantal Groninger theaters. Het stuk is deels in het Gronings en deels in het Nederlands.Mijn Vrede' is een voorstelling voor het hele gezin met humor, kerstmuziek en met een beetje geluk ook nog een spetterend einde. Net als zijn eerdere voorstellingen is ook de kerstvoorstelling van Hensema geschreven door Rik van den Bos.Hensema: 'Ik ga het in mijn eentje doen, maar met heel veel muziek erin en misschien ook wel wat kinderen uit het publiek. De exacte invulling weet ik nog niet. Het wordt een show waar allerlei typetjes in zitten en ook heel muzikaal. Het lijkt me heel leuk om gezinnen in de zaal te hebben en het verhaal dan in zijn Gronings te doen. Maar wel zo dat ze het kunnen verstaan. Het moet echt een familliefeestje gaan worden.' De leeftijd is voor kinderen van tien jaar en ouder.De kaartverkoop voor is inmiddels begonnen.