Tbs'er vrijgesproken van verkrachting ex-therapeute

Een 48-jarige tbs-patiënt uit Groningen is vrijgesproken van verkrachting van een ex-therapeute van de Van Mesdagkliniek.

Volgens de rechtbank was er niet genoeg bewijs dat de man onvrijwillige seks had met de ex-therapeute, met wie hij in de laatste fase van zijn tbs een relatie had en bij wie hij was ingetrokken.De aangifte van de vrouw was het enige bewijs, de tbs-patiënt ontkende dat er sprake was van verkrachting. Daarom volgde vrijspraak.Volgens de vrouw werd zij tussen april 2015 en mei 2016 meerdere keren door hem vernederd en mishandeld. Maar de rechtbank achtte evenmin bewezen dat de man opzettelijk de ex-therapeute zo zwaar had mishandeld dat zij haar been brak.Volgens de rechtbank had de vrouw de man stevig vastgepakt omdat ze niet wilde dat hij wegging en probeerde hij zich los te worstelen. Daarbij was zij ongelukkig gevallen.Wel was er genoeg bewijs dat hij haar op zeker moment in de houdgreep had genomen. Daarvoor kreeg de man een week celstraf opgelegd. Van de rechtbank hoeft hij niet opnieuw tbs opgelegd te krijgen, zoals de officier van justitie had geëist.Vanwege de vrijspraak voor verkrachting en zware mishandeling kreeg de ex-therapeute geen schadevergoeding toegekend.