Man veroorzaakt gasexplosie: tbs met dwangverpleging

De 51-jarige Stadjer die vorig jaar een ontploffing veroorzaakte in zijn flatwoning aan de Westindischekade in Groningen, heeft tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen.

In de ochtend van 19 oktober schroefde de bewoner de gasleiding van de gaskachel los. Hij liet de kamer vollopen met gas, met het doel om een explosie te veroorzaken. Dat lukte: het raam werd eruit geblazen en glasscherven lagen overal op straat.Bij de politie en in de instelling waar hij na zijn aanhouding werd opgenomen, had de man uitgebreid verteld over de ontploffing. In de rechtszaal ontkende hij, maar de rechtbank hechtte geloof aan zijn eerste verklaringen.De man, die zelf elders in de flat werd gevonden door de politie en niet gewond raakte, heeft daarbij zijn medeflatbewoners in levensgevaar gebracht, oordeelde de rechtbank.Toch kreeg hij geen straf opgelegd, omdat hij door zijn schizofrenie volledig ontoerekeningsvatbaar is.Wel moet hij daarom gedwongen worden opgenomen in een tbs-kliniek. Dat was ook wat de officier van justitie twee weken geleden eiste.