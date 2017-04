Radiostilte in kwestie maaltijdrel Vondelflat: eerst overleg

De directie van de Vondelflat in Groningen gaat in overleg met de bewonersvereniging over de maaltijdruzie.

Dit overleg is de laatste kans om een rechtszaak te voorkomen. Er staat al een zaak gepland tegen twee bewoners. Ook cateraar De Jacobijn moet voor de rechter verschijnen. De Vondelflat wil op die manier voorkomen dat de cateraar er nog langer maaltijden verstrekt.Een deel van de bewoners van de serviceflat vindt de standaard maaltijdservice van Zinn niet te pruimen. Zij stapten over naar De Jacobijn, maar dat is verboden. De Vondelflat is een serviceflat en daar zou het afnemen van maaltijden nou eenmaal bijhoren.Interim-directeur Berend Lugies heeft donderdag met de bewonersvereniging afgesproken dat ze met elkaar in overleg gaan. Tot die tijd wil hij niks meer zeggen over de kwestie.Het overleg met de bewonersvereniging is een laatste poging om de lucht te klaren zonder rechtszaak.