Celstraf voor vrouw die echtgenoot in buik stak

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 62-jarige vrouw uit Harkstede heeft twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk gekregen omdat ze haar man met een mes in zijn buik en hand heeft gestoken.

Huwelijksproblemen

Dat gebeurde op 30 september in hun huis. De vrouw had ontdekt dat haar man via internet een minnares had. Ze logeerde sindsdien bij een vriendin, maar ging eind september langs in Harkstede om nog wat spullen op te halen.



Tijdens een woordenwisseling in de keuken had de vrouw het mes, dat ze mee had genomen uit de keukenla bij haar vriendin, uit haar tas gepakt en daarmee haar man gestoken. De vriendin wist het mes op tijd af te pakken, waarna de vrouw even later nogmaals met een ander mes dreigde.



Geen moordpoging

De rechtbank oordeelde dat de vrouw desondanks in een opwelling handelde en dat er dus geen sprake was van voorbedachte rade. Toch kreeg ze een hogere straf opgelegd dan de geëiste twaalf maanden celstraf, waarvan vier voorwaardelijk.



De vrouw, die kampt met langdurige depressies, is verminderd toerekeningsvatbaar geacht en moet zich na haar onvoorwaardelijke celstraf laten opnemen in een psychiatrische kliniek voor maximaal een jaar.

Door: RTV Noord Correctie melden