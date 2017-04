Berouwvolle kinderaanrander krijgt taakstraf

Voor aanranding van twee kinderen en voor potloodventen in Groningen is een 27-jarige man uit Creil (Noordoostpolder) veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 180 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf.

In 2014 en 2015 liet hij tijdens het uitlaten van zijn honden in Beijum, waar hij destijds woonde, regelmatig zijn geslachtsdeel zien. Dat deed hij vooral aan jonge meisjes. Eén keer was hij een 13-jarig meisje naar huis gevolgd.Hij dacht dat ze alleen thuis was en had zichzelf naar binnen gepraat met de smoes dat hij nodig naar het toilet moest. In de gang greep hij het meisje in haar kruis. Toen ze begon te gillen bleek dat haar vader thuis was. Daarop sloeg de aanrander op de vlucht. Het meisje krijgt een schadevergoeding van ruim 800 euro.In januari 2015 had hij bij een 11-jarig meisje de handschoen uitgetrokken en haar hand richting zijn ontblote geslacht bewogen. Ook hier vluchtte hij weg toen hij dacht dat hij gesnapt werd.De rechter vond dat niet onomstotelijk bewezen is dat hij ook een 8-jarig meisje en 6-jarig jongetje had aangerand toen ze met een skelter op straat speelden. Daarvan werd hij dus ook vrijgesproken. De slachtoffers krijgen daarom geen smartengeld.De man had zichzelf aangegeven nadat hij berouw kreeg door een kerkdienst. Tijdens het onderzoek naar zijn zaak bleek dat hij kampt met een autismespectrumstoornis.Daarom is hij verminderd toerekeningsvatbaar en hoeft hij niet naar de gevangenis. Hij moet zich wel laten behandelen.