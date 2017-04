Partijen willen antwoord provincie op onrust Omgevingsdienst

Nam het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen bewust een risico met het aanstellen van directeur Borgers? Het is één van de vragen waar verschillende statenfracties het antwoord op willen.

Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en de PVV reageren hiermee op de onrust die nog altijd bestaat onder werknemers van de Omgevingsdienst Deze instantie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen voor 23 Groninger gemeenten en de provincie.Werknemers van de Omgevingsdienst klagen onder meer over een angstcultuur en hoge werkdruk. Dat komt onder meer tot uiting in een anonieme brief die naar alle gemeenten en de provincie gestuurd.Gedeputeerde Patrick Brouns benadrukte eerder al dat de provincie naar aanleiding van een anonieme brief niet zal opereren. 'Daar reageren we niet op', stelt hij.De vier partijen willen nu via een aantal schriftelijke vragen toch een reactie van het provinciebestuur ontlokken.Eén van de punten die de vragenstellers aansnijden, is de positie van de directeur van de Omgevingsdienst, Saskia Borgers.'Een ieder binnen het dagelijks bestuur had eenvoudig kunnen nagaan dat mevrouw Borgers zowel in 2013 als in 2014 met problemen is vertrokken bij andere ambtelijke organisaties, elders in het land. Nam het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen bewust een risico met de aanstelling van mevrouw Borgers?', willen de partijen weten.Daarnaast willen ze weten wat het provinciebestuur doet om de veiligheid en openheid voor werknemers bij de Omgevingsdienst te garanderen, wanneer de resultaten van het aangekondigde interne onderzoek bekend worden en wanneer de provincie verwacht dat de problemen zijn opgelost.