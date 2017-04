Sloop tafelbrug Zuidhorn begint volgende week vrijdag

De tafelbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn wordt vanaf vrijdag 21 april gesloopt. Tot eind juli zijn de brug en een deel van de Rijksstraatweg dicht voor al het verkeer. Ook een deel van het wandelpad aan de zuidkant van het Van Starkenborghkanaal wordt afgesloten.

Het verkeer wordt met borden omgeleid. Voor fietsers en voetgangers vaart er zeven dagen per week een pontje, tussen 05.30 uur 's ochtends en 01.30 uur 's nachts. Ook rijden er extra bussen, die onder meer bij de scholen en het station in Zuidhorn stoppen.Het beweegbare deel van de brug wordt in het weekend van 21 tot en met 23 april gesloopt. Het werk gaat dag en nacht door. De provincie waarschuwt dat omwonenden hiervan geluidsoverlast kunnen hebben.Tegelijk met de sloop van de brug wordt de Rijksstraatweg Noordhorn-Zuidhorn heringericht. Dit gebeurt in fasen.