‘Wat wil de PVV bereiken in de raad?’

In Groningen wil de PVV meedoen in Westerwolde, Delfzijl, Oldambt en Pekela. De provinciale fractie is op dit moment bezig om geschikte kandidaten te screenen. Maar welke mogelijkheden hebben deze fracties? Zijn ze een bedreiging voor de zittende macht?

Kroniek van aangekondigde ellende. Hoewel Wilders de schijn mee heeft staat zijn ware aard haaks op de belangen van gewone Groningers. De club stemde landelijk voor lagere uitkeringen, hogere huren, sluiten van sociale werkvoorzieningen en uitkleden van de thuiszorg. De grote vraag is dus of eventuele lokale raadsleden loyaal zijn aan Groningen of aan Geert? Dat zal ongetwijfeld tot struikelpartijen, spookraadsleden en afsplitsingen leiden.De PVV probeert in het gat te springen dat andere partijen braak lieten liggen. Het medicijn tegen de mogelijk deelname is niet angstzweet maar werkzweet. De andere partijen zullen harder moeten werken. Uit de vergaderzaal en de buurten in. Een goede Groningse lokale volksvertegenwoordiger laat geen ruimte voor de haat van geradicaliseerde VVD’ers. Met andere woorden, we moeten de PVV niet nodig maar overbodig maken.Dat de PVV mee wil doen in diverse gemeenten is een democratisch recht. Alhoewel er binnen de PVV weinig terecht komt van de democratie. Men kan niet eens lid worden en er is één iemand die het voor het zeggen heeft: Wilders dus. Wanneer de PVV mee doet zal men stemmen weghalen bij alle partijen en niet alleen bij de lokalen.Ik verwacht weinig van een club die in een korte tijd bij elkaar wordt gescharreld. Ze moeten een goed verhaal hebben wordt er gezegd maar daar komt men er niet mee. Een visie op de gemeente is van groot belang.Los van alles draait het om meer dan alleen asiel. Mocht het zover komen dan voorspel ik veel onrust in de diverse raden. De PVV-raadsleden zullen worden gebruikt als pionnen voor Wilders zijn verhaal. Wat zal leiden tot lege raadszetels of onderling gesteggel.In tegenstelling tot alle andere partijen heeft de PVV geen leden. Dus moeten ze op zoek naar kandidaten die ze nu nog niet kennen. In het verleden is gebleken dat dat een groot risico is. Hoe moet je vaststellen of iemand die je niet eerder hebt meegemaakt capabel is?De kans is groot dat er fantasten en avonturiers op af komen. Maar misschien ook niet. Wat dan blijft is de vraag wat de PVV eigenlijk wil bereiken in de gemeenten waar ze mee doen. Een stem geven aan ongenoegen is onvoldoende basis voor serieuze gemeentepolitiek. En een programma dat alleen over asielzoekers gaat is wel heel erg schamel.De PVV is voorlopig niet weg te denken uit het politieke landschap. Wilders is een uitstekende volksmenner. Al kan zijn regionale gevolg amper in zijn schaduw staan, het ‘merk’ PVV lijkt sterk. Zeker in Oost-Groningen ligt een flink potentieel aan PVV-zetels.Ontevreden en teleurgestelde kiezers die als laatste hoop bij de PVV terecht komen. De concurrentie met de vaak herkenbare en strijdvaardige lokale partijen is te winnen voor Wilders. Echter: het recente verleden heeft ons geleerd dat er vaak niet al te bekwame, en soms zelf erg onfrisse, types op de lijsten komen. De schandalen die daardoor ontstaan hebben maar één effect: het laatste beetje vertrouwen bij de PVV-kiezers verdampt uiteindelijk als blanke sneeuw voor de zon.Wilders' PVV trekt kiezers en meer competitie slaat neer in verlies van zetels bij anderen. Proteststemmers op SP en lokale partijen kunnen zo overstappen. Trouw is niet aan hen besteed. En als er een nieuwe kiezersgroep wordt getrokken dan moeten alle andere partijen harder lopen omdat dan de kiesdeler omhoog gaat.Echte toegevoegde waarde verwacht ik niet. De gemeenteraden zijn al versnipperd en kampen met tekort aan kwaliteit. Als kandidaten zich thuis voelen bij minder, minder, dan zal er geen verbindende kracht van hen uitgaan. Het advies aan Ton van Kesteren is dan ook daarop gericht. Kies kwaliteit en mensen die lokaal verbindingen kunnen leggen en kom niet met schreeuwers, apparatsjiks of goudzoekers. Het advies geldt uiteraard ook voor de andere partijen.Eindelijk, maar toch. In Oldambt gaat de PVV zo mogelijk ook meedoen. Het is een terecht antwoord aan de potentiële PVV-kiezers die er in deze gemeente ruim voorhanden zijn. Bij landelijke verkiezingen scoort de PVV immers behoorlijk in deze regio, en al heeft het dan niet meedoen van de VCP er vast wel iets mee te maken, het duidt erop dat er mensen genoeg zijn die het gedachtegoed van Wilders en de zijnen delen. Dáár moet dan ook plaats en ruimte voor zijn. Of we het altijd met elkaar eens zijn, en of we samen tot iets moois voor de gemeente Oldambt kunnen komen? De tijd zal het leren. Om op voorhand te roepen: 'Dat nooit', het zij verre van mij. Democratie, weet je wel?!