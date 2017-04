Sproakwotter debuteert met Nijmoodse Grunneger Laidjes

(Foto: Facebook Sproakwotter)

De Run van Winschoten bracht ze samen: Harry van Boven uit Finsterwolde en Martin Blok uit Winschoten. Het liep heel anders dan ze toen dachten. Komende zondag presenteren ze als het populaire Groningstalige rapduo Sproakwotter hun debuut-cd: Nijmoodse Grunneger Laidjes.

Van hardlopen naar muziek maken

Vier jaar geleden wilden ze samen trainen voor die beroemde Run. Maar al snel verschoof hun gezamenlijke interesse in hardlopen naar muziek maken. Martin Blok, in het dagelijks leven installateur, maakte al muziek. En toen Harry van Boven, in het dagelijks leven textielverkoper in Finsterwolde, Olaf Vos op Radio Noord hoorde rappen dacht hij: Dat kan ik ook. Het nummer 'Blief bie mie' is het eerste dat ze samen schreven en is terug te vinden op het debuutalbum. Het bleek het begin van een bijzonder muzikaal avontuur.



Jongetjes die er niemand bij willen hebben

'Een heel mooie hobby', noemt Van Boven zijn muzikale avontuur met Blok. 'Maar dat betekent niet dat we het niet serieus nemen. We willen de beste liedjes en de mooiste muziek maken. Belangrijk is dat we alles zelf willen doen. Teksten, de muziek, het maken van videoclips, de opnames van onze debuut-cd, we willen het allemaal zelf doen.'



'Kijk, ik heb niet achter de drukpers gestaan voor het boekje bij de cd maar we hebben hem wel zelf ontworpen, begrijp je? Wij zijn van die jongetjes die er niemand anders bij willen hebben. Het duurt dan allemaal wel veel langer, maar het wordt dan wel mooi en is echt van onszelf.'



Weekendkwis van Fred Oster

Op het debuutalbum van Sproakwotter staan vijftien liedjes. De helft er van staat al langere tijd op het repertoire van het duo (Snoetjeknovveln, Ladderzat). De andere zijn spiksplinternieuw. De eerste singel van het album heet 'Zweedse ballen' en gaat over de gehaktballetjes van de bekende Zweedse meubelgigant.



'We wilden graag een rock & roll-liedje maken en, dit is echt waar, we waren samen in de IKEA. Ik word daar altijd helemaal gek. Ik vergelijk het met die caviabak uit de Weekendkwis van Fred Oster. En we zagen iedereen met die gehaktballetjes lopen en toen zeiden we tegen elkaar: laten we er een liedje over maken.'



Presentatie in de Reiderwolderpolder

Het debuut-album van Sproakwotter wordt zondagmiddag gepresenteerd in galerie De Groninger Kroon, in de Reiderwolderpolder boven Finsterwolde.

Door: RTV Noord Correctie melden