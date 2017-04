Noord Vandaag: 'Je dromen kunnen uitkomen, maar je nachtmerries ook'

'Het is altijd wel gek om jezelf te zien en al helemaal op zo'n groot scherm. Maar het is een supertoffe film geworden.' De Groningse zwemkoningin Ranomi Kromowidjojo is te gast in de studio van Noord Vandaag om te vertellen over de film '0,03 seconde'. 'Als je wel die paar honderdste van een seconde sneller bent, heb je alles en anders heb je niks.'

Koningspoort

Ben je eigenaar van een historisch schip en op zoek naar een werf waar je zelfstandig aan je juweeltje mag werken? Dan treur je vast om de teloorgang van een stukje oud-Hoogkerk. De Historische Vereniging Hoogkerk legt het uit...



Gepassioneerde broers

Twee broers: de één advocaat en de ander voorlichter bij de politie. Hun gezamenlijke passie is de Matthäus Passion. In onze studio vertellen zij hoe vaak ze al naar dit muziekstuk zijn geweest en waarom ze het zo mooi vinden.



En Ronald zoekt antwoord op de vraag: 'Is de mens eigenlijk wel gemaakt om te sparen?'



