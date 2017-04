Gemeente Veendam geeft op laatste moment vergunning voor Lutje Passion

De gemeente Veendam heeft donderdagmiddag een evenementenvergunning gegeven voor de alternatieve passion. De organisatie moest op het laatste moment het veiligheidsplan aanpassen.

Aanvankelijk was er een alleen een melding gedaan voor een evenement. Dat is voldoende als er maximaal 100 mensen worden verwacht. Maar de organisatie verwacht nu 500 tot 1000 mensen.'We kwamen daar heel recent achter', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Maar we willen evenementen niet in de weg zitten, dus we hebben de organisatie gevraagd het veiligheidsplan aan te passen.'Een groep jongeren van de Baptistengemeente organiseert een eigen veenkoloniale variant van de populaire Paasvertelling. Met een levensgroot kruis trekt donderdagavond de stoet door het centrum van Veendam, aansluitend wordt in Hotel Parkzicht met elkaar naar de tv-registratie van de Passion in Leeuwarden gekeken.