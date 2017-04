NS zet per direct langere treinen in in het weekend

Vervoerder NS zet per direct langere treinen in op zaterdag en zondag tussen Groningen en de Randstad.

Aanleiding voor de maatregel is de regen aan klachten over te volle treinen op het traject tussen Groningen en Zwolle. Twee weken geleden was het zelfs zo druk, dat op station Zwolle werd besloten niet verder te rijden , omdat het treinpersoneel dat niet verantwoord vond.Overigens is de aanpassing die de NS nu doet voor reizigers vanaf Groningen nog niet direct merkbaar: vanaf komende zondag rijden er twee weken lang bussen tussen Groningen en Hoogeveen , omdat het station in Assen wordt verbouwd.