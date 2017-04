Hier branden de paasvuren in Groningen

Op diverse plekken in onze provincie worden zondag en maandag paasvuren ontstoken. Maar waar? Wij zetten ze op een rijtje.

De paasvuren in provincie Groningen worden op eerste of tweede paasdag aangestoken. Op deze 33 plaatsen tref je paasvuren op eerste en tweede paasdag. De locaties zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn soms bij benadering:Bellingwolde, VonkslaanBlijham, VerschedijkBourtange, Natte HorizonDen Ham, Sietske Veldstraweg 1Drieborg, Oude Dijk 31 (ijsbaan)Engelbert, Middelberterweg 32Meeden, ZevenwoldsterwegMussel, Kopstukken 33Niehove, Rikkerdaweg 40Noordlaren, Weg naar de KerkduinenSaaksum, bij rolpalen OldehoofsekanaalSellingerbeetse, BeetserwegSiddburen, Hoofdweg 44Ter Apel, MoerslootVlagtwedde, AchterwegWedde, Borgesiusweg 1Wedde, Wedderbergenweg 1Aduard, Friesestraatweg 15Boerakker, WilgepadEelde, BoterdijkEelde, KoedijkJonkersvaart, Jonkersvaart 28Lucaswolde, Polderweg 2Midwolde, TraansterwegNiebert, IdsinghswegOnnen, OnnereswegOnstwedde, DuinwegSellingen, Noord-EswegTolbert, Mensumaweg 32Tolbert, De Wissel 1Warfhuizen, Vaart OostzijdeZevenhuizen, Carolieweg 14Zevenhuizen, Commissiebos'Als de wind rustig is, steken we 'm zondag aan', zegt Rika Dijkstra over het paasvuur in Aduarderzijl. 'Zo niet, dan maandag. Als het dan ook niet lukt, blijft de gehele bult liggen tot oud en nieuw.'In de gemeenten Pekela, Appingedam, Veendam, Bedum, Grootegast, Eemsmond, Delfzijl, Ten Boer en de stad Groningen werden geen vergunningsaanvragen voor een 'openbaar toegankelijk' paasvuur gedaan. Wel zijn op enkele plekken 'privévuren'. Mist er een paasvuur? Meld het via internet@rtvnoord.nlOok buiten de provinciegrenzen worden diverse paasvuren ontstoken. Bekijk hier het overzicht van paasvuren in Drenthe , waar de bulten ook op zondag en maandag in brand worden gezet. Toch kunnen we de bulten op zaterdag al ruiken: dan worden veel paasvuren in Duitsland ontstoken.Vanwege de harde wind ging een aantal paasvuren vorig jaar niet door. In Enumatil, Zevenhuizen, drie stuks in Tolbert, Sellingen, Midwolde en Warfhuizen werden de bulten niet aangestoken op de paasdagen.Weten wat het weer wordt rondom het paasvuur? Lees Harma's weersvoorspelling