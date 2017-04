Rioolbuizen veranderen in een kunstwerk

(Foto: Jenne Hoekstra)

De voorbereidingen voor de aanleg van de Ringweg Zuid in de stad Groningen zijn in volle gang. Om de boel wat op te vrolijken, zijn de tijdelijke bovengrondse rioolbuizen in de omgeving van zwembad de Papiermolen veranderd in kunstwerken.

Simpele ziel

Kunstenares Eva Stalinski heeft ze beschilderd. Er zit geen diepgaande filosofische gedachte achter het kunstwerk dat ze gemaakt heeft: 'Ik ben eigenlijk een heel simpele ziel, dit gaat over riolering en over waterzuivering. Ik ben gevraagd daar wat mee te doen en dat heb ik gedaan.'



Onthuld door de wethouder

Samen met twee andere kunstenaars streed Stalinski om de opdracht van de gemeente Groningen. Haar plan werd als beste gekozen. Zij heeft de roestbruine rioolbuizen beschilderd met vrolijke kleuren en taferelen. Donderdagmiddag werd het project onthuld, door wethouder Paul de Rook.



'De insteek was om datgene wat binnenin het riool zit op een vrolijke manier te presenteren. We hebben er allemaal mee te maken, maar staan er nauwelijks bij stil', zegt de kunstenares.



'Een week in de modder'

Waar de riolering over de grond loopt, heeft Stalinski de buizen met graffiti beschilderd. 'Ik heb er een week voor in de modder gezeten.' Waar de riolering over de weg loopt en dus meters boven de grond hangt, is hij voorzien van spandoeken met daarop grote prints. 'Die heb ik getekend.'



De tijdelijke riolering blijft tot het eind van het jaar liggen.







