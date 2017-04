Warffum Alert komt in actie tegen extra winning gas

Inwoners van Warffum komen in actie tegen de winning van de laatste één miljard kuub gas bij hun dorp. Ze houden volgende week donderdag een demonstratieve optocht naar de gaslocatie.

De NAM houdt daar dan een inloopbijeenkomst, waar informatie wordt gegeven over de voorgenomen winning. Het gasconcern wil de komende vijf tot tien jaar ook de nog resterende miljard kuub uit dit kleine gasveld halen.Daarover is veel onrust ontstaan in het dorp en het is aanleiding voor de oprichting van een actiegroep: Warffum Alert.De demonstratieve optocht is het eerste wapenfeit. 'Het leeft enorm. Mensen zijn boos dat de NAM ook die laatste miljard wil winnen. Er is al veel schade in het dorp, zoals rond de terp. Dat wordt hierdoor alleen maar erger', vreest mede-initiatiefnemer Erik de Graaf.Volgens de NAM veroorzaakt de gaswinning uit het kleine veld geen aardbevingen. De schade in het dorp zou alleen ontstaan door de productie uit het Groninger gasveld.'Daar geloven wij niets van. Zo staat er vlak bij de locatie een boerderij met heel veel schade. Er is jaren voor gevochten om daar een schuur herbouwd te krijgen. Dat zegt toch genoeg', reageert De Graaf.Hij vindt dat het besluit van de NAM om bij Warffum door te gaan met de winning, omgeven is door één en al geheimzinnigheid. 'De manier waarop dit gebeurt irriteert ons. Het is een vage procedure. We zijn ook verbaasd dat hier al zeven miljard kuub uit de bodem is gehaald. Daar is nooit openheid over geweest.'Ook bij de inloopbijeenkomst die de NAM volgende week donderdag houdt, zet Warffum Alert vraagtekens. 'Een zeer beperkt aantal inwoners heeft daar een uitnodiging per brief voor gehad. Dus niet het hele dorp. Bij lange na niet. Ook dat vinden wij heel vreemd en een beetje stiekem.'Niet alleen de inwoners van Warffum hebben grote bezwaren. Zo liet burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond al weten grote twijfels te hebben. 'Deze gaswinning bij Warffum veroorzaakt geen aardbevingen? Ik geloof er niets van', liet ze eerder weten.