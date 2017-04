Veendam loopt uit voor The Passion

Zo'n 500 toeschouwers zijn afgekomen op de alternatieve uitvoering van The Passion in Veendam. Rond 19.00 uur donderdagavond begon de optocht, die het verhaal van de laatste uren van Jezus Christus vertelt.

Voorop in de stoet wordt een groot kruis gedragen. De dragers wisselen onderweg. De processie duurt in totaal drie kwartier.Daarna speelt een band liedjes van The Passion van vorig jaar en wordt gezamenlijk gekeken naar de 'echte' Passion. Die is dit jaar in Leeuwarden.De 'Lutje Passion' is een initiatief van een groep jongeren van de Baptistengemeente in Veendam.