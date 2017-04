Kabinet ontziet de Groninger blaarkop

Goed nieuws voor de Groninger blaarkop. Boeren met koeien van zeldzame rassen hoeven geen dieren af te staan om het mestoverschot terug te dringen. Staatssecretaris Martijn van Dam maakt voor hen een uitzondering, liet hij donderdag aan de Tweede Kamer weten.

De veestapel is ons land wordt drastisch ingekrompen, om te voldoen aan de strengere fosfaatregels. Maar boeren met zeldzame koeienrassen zoals de blaarkop, maar ook de lakenvelder, de heidekoe en het Fries roodbont kwamen daardoor in de problemen.Belangenvereniging Stichting Zeldzame Huisdierrassen trok aan de bel. Met succes, want de bijzondere rassen worden nu ontzien.De zeldzame runderrassen hebben op hun boerderijen doorgaans veel ruimte en dragen nauwelijks bij aan het mestprobleem. Eerder deze week streek Van Dam ook al met de hand over het hart voor vleeskoeien. Zij hebben evenmin een aandeel in het mestoverschot.