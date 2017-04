Bewoonster scheef huis woedend na stopzetten vergoeding huur

Bewoonster Arwen Cenek van het scheve huis in Overschild is woedend op de gemeente Slochteren. Die heeft haar laten weten met ingang van vrijdag de huur van haar vakantiewoning niet meer te vergoeden.

Ze is daar terechtgekomen na de ontruiming van haar scheefgezakte huis aan de Kanaalweg. Haar advocaat Jewan de Goede wijst er op dat dit is gebeurd op initiatief van diezelfde gemeente en het Centrum Veilig Wonen (CVW).Hij vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente nu de huur niet meer wil vergoeden. 'Ze heeft geen vervangende woonruimte. Het betekent dat ze geen onderkomen meer zou hebben. Dat is onacceptabel', vindt de advocaat.De Goede heeft inmiddels namens de bewoonster protest aangetekend tegen de beslissing van de gemeente. Hij wijst Slochteren er op dat nog over een oplossing wordt geprocedeerd. Ook buigt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders zich nog over de zaak.'Het zou de gemeente sieren als de huur wordt doorbetaald tot het moment dat er een oplossing wordt gevonden. Nu wordt mijn cliënte in een heel lastig pakket gebracht', vindt De Goede.De bewoonster heeft inmiddels laten weten het villapark waar ze nu zit, niet vrijwillig te verlaten. De verhuurder wordt voor de huur vanaf vrijdag doorverwezen naar de gemeente en het Centrum Veilig Wonen. 'Ze betreurt het dat het villapark hier in wordt betrokken, maar er is door de beslissing van de gemeente geen andere weg', licht haar advocaat toe.Er is al lang onenigheid over het scheve huis. De gemeente wil het slopen, maar daar heeft de Raad van State een stokje voor gestoken. Die vindt dat onderzocht moet worden in hoeverre het huis gestut kan worden.