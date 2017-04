Gedupeerden buitengebied voelen zich 'belazerd'

Het beeld is bij elke inloopbijeenkomst van het Centrum Veilig Wonen (CVW) hetzelfde. Ook in Scheemda zijn donderdag veel mensen zeer ontevreden.

'We voelen ons belazerd', luidt de reactie van een van de tientallen gedupeerden die er een kijkje komen nemen.Het Centrum Veilig Wonen geeft in vijf bijeenkomsten uitleg over de beslissing om alle schadeclaims uit de buitengebieden af te wijzen. Tot veel begrip leidt dat niet. 'Zinloos', vindt een van de bezoekers van de bijeenkomst in Scheemda.Bij de eerdere bijeenkomsten in Haren en Ulrum werd eerder deze week door veel mensen met schade vergelijkbaar gereageerd. Volgende week zijn er nog inloopbijeenkomsten in Zuidhorn en Veendam.