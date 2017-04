Winschoter horeca-ondernemers stappen naar de rechter

(Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Horeca-ondernemers in Winschoten slepen de gemeente Oldambt voor de rechter. Ze zijn boos over de in hun ogen oneerlijke concurrentie van cultuurhuis De Klinker, dat subsidie ontvangt van de gemeente.





Dat bezoekers van De Klinker een hapje en een drankje kunnen bestellen tijdens een voorstelling, vindt Kenter geen probleem. Hij maakt zich boos over het feit dat er ook feesten en partijen georganiseerd worden. Daarbij worden vrijwilligers ingezet.



'Oneerlijke concurrentie'

'Dat heet oneerlijke concurrentie, zo makkelijk is het. Wij krijgen als individuele bedrijven toch ook geen subsidie? En wij mógen niet eens met vrijwilligers werken.'



Volgens de Winschoter ondernemers mag het bovendien niet van de Drank- en Horecawet. Maar de gemeente doet er niks aan, zegt Kenter. 'De gemeente heeft er gewoon belang bij dat de horeca daar goed draait, een centenkwestie.'



Klachten ongegrond verklaard

Een bezwarencommissie verklaarde de klachten van de ondernemers vorige maand ongegrond. KHN Oldambt stapt nu dus naar de rechtbank. 'Jammer dat de gemeente niet tot reële afspraken wil komen, maar de strijd opzoekt met haar eigen horecaondernemers. Maar dat moet dan maar.'



Lees ook:

- Horecageschil in Winschoten lijkt beslecht

- Winschoter horeca: 'Oneerlijke concurrentie De Klinker moet stoppen'

- Ondernemer boos om vertoning Verstappen-race De Klinker 'De gemeente heeft ons verzoek om te handhaven bij De Klinker in de wind geslagen. Dat vinden we stuitend', zegt Arjan Kenter, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Oldambt. 'Als horeca moeten wij aan talloze regels voldoen en de gemeente probeert ze te omzeilen.'Dat bezoekers van De Klinker een hapje en een drankje kunnen bestellen tijdens een voorstelling, vindt Kenter geen probleem. Hij maakt zich boos over het feit dat er ook feesten en partijen georganiseerd worden. Daarbij worden vrijwilligers ingezet.'Dat heet oneerlijke concurrentie, zo makkelijk is het. Wij krijgen als individuele bedrijven toch ook geen subsidie? En wij mógen niet eens met vrijwilligers werken.'Volgens de Winschoter ondernemers mag het bovendien niet van de Drank- en Horecawet. Maar de gemeente doet er niks aan, zegt Kenter. 'De gemeente heeft er gewoon belang bij dat de horeca daar goed draait, een centenkwestie.'Een bezwarencommissie verklaarde de klachten van de ondernemers vorige maand ongegrond. KHN Oldambt stapt nu dus naar de rechtbank. 'Jammer dat de gemeente niet tot reële afspraken wil komen, maar de strijd opzoekt met haar eigen horecaondernemers. Maar dat moet dan maar.'

Door: RTV Noord Correctie melden