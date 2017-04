Groninger mag winnares Gold Race voor vrouwen kussen

Ingo Douwma, geboren en getogen Groninger, is een van de twee rondemisters die zondag de winnares van de Amstel Gold Race voor vrouwen mag zoenen.

Douwma, die tegenwoordig in Aalsmeer woont, werd samen met Bruno Bobbink uit Gelderland verkozen uit ruim 15.000 inzendingen.Hij kreeg het nieuws te horen van wielerlegende Leontien Zijlaard-Van Moorsel, die de winnaars in de uitzending van de Limburgse radiozender L1 belde . 'Dat meen je niet! Jeetje, dat is schrikken.'De Amstel Gold Race voor vrouwen staat voor het eerst sinds 2003 weer op de kalender. De wielerwedstrijd wordt voorafgaand aan de mannenkoers verreden. Bij de mannen staat Tom-Jelte Slagter uit Slochteren aan de start.