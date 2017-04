'Ezels leren je onthaasten'

Het geluid van gegraas, de frisse lucht en in de verte is de 13e eeuwse kerk van Ezinge te zien. Klinkt het al rustgevend? Margreet Wegelin uit Ezinge organiseert samen met haar man Bram Ket ezel wandelingen voor mensen die even willen 'onthaasten'.

Dom, koppig, eigenwijs. Het zijn vooroordelen vindt Margreet Wegelin: 'De dieren zijn slim en trouw en kunnen je leren ontstressen'. Ze wil haar ezels in gaan zetten als vorm van therapie voor mensen met stress. Daarom begint ze met het organiseren van ezel wandelingen.



Wandeling en coachingsgesprek

Wegelin is psycholoog en wil graag mensen helpen met angsten, burn-outs en depressies. Een jaar lang heeft ze samen met haar man de twee ezels getraind en laten wennen aan het gezelschap van mensen. 'Ze zijn heel aaibaar en vinden dat ook fijn', vertelt Bram Ket.



Is wandelen met de hond niet hetzelfde?

'Nee, want over een ezel heb je niet zoveel controle. Met een ezel moet je altijd onderhandelen. Het is geven en nemen. En je moet af en toe wachten omdat het beest wil grazen', vertelt Wegelin. 'Door met de ezel bezig te zijn vergeet je de dagelijkse stress en het piekeren'.



Na jarenlang 'volgens het boekje' werken kiest Wegeling voor een werkwijze van meer doen. Tijdens de wandeling gebruikt ze elementen van 'Acceptance and Commitment Therapy' en 'Mindfulness Training'. Dit zijn soorten therapie stromingen.



Ezelmoment

De wandelingen beginnen vanaf Wegelin haar boerderij aan de Schoorsterweg vlakbij het Reitdiep. De tochten variëren van 1 tot 5 kilometer in de directe omgeving, over verharde wandelpaden en landwegen. Het moment van stilstaan en genieten van de natuur noemt Wegelin het 'ezelmoment'.



Open dag

Aankomende zaterdag zijn geïntesseerden welkom op haar boerderij voor een wandeling met de ezels tussen 11:00 en 17:00 uur.

