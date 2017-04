WorldCup rolstoelschermen opmaat voor meer topsport op Pagedal

(Foto: Flickr/Farrukh (Creative Commons))

Sportcentrum Pagedal in Stadskanaal is binnenkort gastheer voor 200 sporters en begeleiders uit 21 landen, wanneer de World Cup rolstoelschermen op de agenda staat.

Directeur Edwin Postma van Pagedal kijkt er naar uit. 'We zijn druk bezig met de laatste verwerkingen, het versturen van de facturen en de voorbereiding op de komst van deze sporters', zegt hij.



Jarenlang netwerken

De World Cup-wedstrijd rolstoelschermen in Stadskanaal voor de jeugd onder 17 jaar, onder 23 jaar en de senioren vanaf 23 jaar is een uitvloeisel van jarenlang netwerken in het circuit. 'Tijdens een bezoek aan een wedstrijd rolstoelschermen in Engeland was er één Nederlandse deelneemster. Ik kwam met haar moeder in gesprek over het roelstoelschermen en raakte gaandeweg enthousiast.'



Met dat enthousiasme én de ervaring van Pagedal met de organisatie van de IWAS World Junior Games is Postma erin geslaagd om het rolstoelschermen voor de derde keer naar Stadskanaal te halen.



Visitekaartje

Die organisatie moet een visitekaartje zijn, waarbij Pagedal in de toekomst hoopt op meer topsportevenementen. 'Dat is wel ons doel', vervolgt Postma. 'Dan kan het gaan om teamsporten als handbal en basketbal, maar ook om individuele sporten als judo. Ons complex is heel geschikt voor grote judotoernooien.'



De World-Cup-wedstrijd rolstoelschermen wordt van 9 tot 14 mei in Stadskanaal gehouden.

Door: RTV Noord Correctie melden