Bezorgscooter en auto botsen in Stad

(Foto: De Vries Media)

Op de Paterswoldseweg in de stad Groningen zijn donderdagavond een scooter en een auto tegen elkaar gebotst. Vermoedelijk gaf de één de ander geen voorrang. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak.

Volgens ooggetuigen is de scooterbestuurder, een maaltijdbezorger, daarbij gewond geraakt. Het is niet bekend of diegene naar het ziekenhuis moest.



De scooter raakte beschadigd en is weggesleept.

Door: RTV Noord Correctie melden