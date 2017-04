Wie zijn de bijstandsgerechtigden in Westerwolde?

Samen met Vlagtwedde doet Bellingwedde onderzoek naar de achtergrond van mensen die bijstandsgerechtigd zijn in de beide gemeenten. Aanleiding is het hoge aantal mensen met een uitkering. In Bellingwedde zijn dat er momenteel 223.

Gemiddeld vinden 60 mensen wel weer een baan, maar dat aantal komt net zo snel weer bij. Volgens wethouder Wim 't Mannetje van Bellingwedde is het zelfs zo dat in de laatste 3 jaren het aantal bijstandsgerechtigden met 40 mensen is gegroeid, ondanks de economische opleving. De gemeente Vlagtwedde ziet zich met hetzelfde probleem van een hoog aantal bijstandgerechtigden geconfronteerd.Het onderzoek naar de samenstelling van die groep zou meer inzicht kunnen bieden in de mogelijkheden die bijstandsgerechtigden hebben. 'Niemand had er feitelijk over nagedacht welke categorieën we er in hebben zitten. Wat is de problematiek die hier achter zit? Waar kunnen we wel mee helpen en waarmee niet? Dat willen we op een rij hebben. Het kan best zijn dat je door hele simpele dingen soms mensen toch weer een stukje vooruit kan helpen', aldus 't Mannetje.Vooruitlopend op het onderzoek heeft hij wel een gegrond vermoeden waaraan een deel van de groei in het aantal bijstandsgerechtigden te wijten is. 'Ik denk dat het voor een deel komt doordat de sociale werkvoorziening geen mensen meer opneemt. Daar moeten we wat op verzinnen'.Gemeenten zijn overigens verplicht om 'beschutte werkplekken' aan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Ook het bedrijfsleven zou zijn steentje daarin moeten bijdragen. Uit cijfers blijkt echter dat zowel de Nederlandse overheden als de bedrijven daarin nog behoorlijk tekort schieten. 't Mannetje denkt dat de beschutte werkplekken het probleem niet oplossen. 'Ik denk dat het op termijn toch weer tot beschermd werken komt'.