Toneelvereniging gaat na bijna zeventig jaar ten onder aan geldgebrek

Na 69 jaar moet Toneelvereniging Foxhol ermee stoppen. Met de vereniging gaat het financieel niet goed sinds de penningmeester er drie jaar geleden met de kas vandoor ging.

Het geld van de vereniging slinkt, doordat ze sinds 2014 een onderkomen moet huren. Toen verduisterde de penningmeester zo'n 15.000 euro, meldde de club destijds. Als gevolg daarvan moesten de toneelspelers hun clubhuis uit.Voor de tijdelijke repetitieruimtes waarin de toneelvereniging belandde, moest huur betaald worden, wat op de financiën drukte. Bovendien krijgt de vereniging in de gehuurde panden geen geld meer binnen voor bijvoorbeeld consumpties.Ook neemt het aantal toneelspelers steeds meer af. Enkele jaren geleden waren ruzies binnen de vereniging, waardoor spelers opstapten.'Het bestuur heeft dan ook, na goed overleg met de leden, besloten om de toneelvereniging op te heffen', schrijft voorzitter Koos Kempinga van Toneelvereniging Foxhol. 'Met pijn in ons hart hebben we bovenstaande besloten, maar beseffen dat dit de beste oplossing is.'