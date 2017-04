Toneelvereniging stopt na bijna zeventig jaar; geld en ledental slinkt

Na 69 jaar moet Toneelvereniging Foxhol ermee stoppen. De vereniging heeft steeds minder geld in kas en er zijn nog maar vijf leden over.

Volgens voorzitter Koos Kempinga ligt het geldprobleem aan het verlies van het eigen clubgebouw enkele jaren geleden. De gemeente Hoogezand-Sappemeer wilde iets anders op het terrein bouwen.Sindsdien huurt de toneelclub een gebouw en moet huur betalen, wat op de financiën drukt. De vereniging verdient bovendien geen geld met bijvoorbeeld consumpties in het gehuurde pand.Een andere reden om te stoppen is dat het aantal toneelspelers steeds verder afneemt. Volgens voorzitter Koos Kempinga vertrekt nu meer dan de helft van de spelers. De leden hebben geen tijd meer of worden te oud.'Het bestuur heeft dan ook, na goed overleg met de leden, besloten om de toneelvereniging op te heffen', schrijft de voorzitter. 'Met pijn in ons hart hebben we bovenstaande besloten, maar beseffen dat dit de beste oplossing is.'Het laatste stuk 'Het Perron' speelde Toneelvereniging Foxhol begin april. Vanaf juli is de huur van de oefenruimte opgezegd.Drie jaar geleden was er onenigheid bij de vereniging. Zo verdween er geld uit de kas en was er ruzie tussen de leden. Volgens Kempinga zijn die zaken destijds opgelost en vormen ze geen reden voor de opheffing.