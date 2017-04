Twee weken geen treinen: dit betekent het voor jou

Door werkzaamheden aan het station in Assen rijden er vanaf aankomende zondag tot 30 april geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. De extra reistijd zal naar verwachting 15 tot 45 minuten zijn.

De NS zet bussen in op het traject:- Tussen Groningen en Assen rijden snelbussen.- Tussen Assen en Hoogeveen rijden snelbussen.- Er gaan ook snelbussen rechtstreeks van Groningen naar Hoogeveen, die dus niet stoppen in Assen.Er worden ook stopbussen ingezet op het traject. Deze zullen niet bij het Groningen Europapark stoppen. De stopbussen in Haren stoppen niet bij het station, maar bij het verderop gelegen transferium.Door de drukte met de bussen bij het stationsgebied in Groningen, verandert er de komende tijd ook iets op Hoofdstation Groningen:- De route van oost naar west op de Stationsweg (vóór het hoofdstation) gaat dicht, van de Hereweg naar de Paterwoldseweg.- Automobilisten die van oost naar west rijden, worden omgeleid via het Emmaviaduct.- Voor de omgekeerde richting is de Stationsweg gewoon open.- De omleiding voor fietsers van oost naar west gaat via het fietspad langs het spoor en het 'Stadsbalkon'.