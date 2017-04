'Inkomsten hondenbelasting moeten meer naar bezitters'

Bijna 117 euro per hond. Dat betaal je in gemeente Groningen aan belasting voor een hond. Dat is soms bijna het dubbele van andere gemeentes in de provincie. 'Veel te hoog', zegt raadslid Marjet Woldhuis van 100% Groningen.

Volgens haar wordt de 850.000 euro die de gemeente per jaar ophaalt aan hondenbelasting, niet goed besteed aan voorzieningen voor honden en hun bezitters.Woldhuis: 'Op dit moment betaal je in de gemeente 117 euro belasting per hond. Als je twee hebt moet je dus het dubbele betalen. Groningen kent een van de hoogste tarieven voor hondenbelasting in heel Nederland. Wat je terugkrijgt voor dat bedrag is minimaal.'Met name het gebrek aan prullenbakken stoort haar. 'Hondenbezitters moeten vaak ver lopen om een prullenbak te vinden zodat ze hondenpoep kunnen weggooien. Daarom laten mensen nu vaak de hondenpoep liggen, met alle ergernissen van dien.''Een groter deel van de inkomsten van hondenbelasting moet worden teruggegeven aan de hondenbezitter. Er kunnen meer prullenbakken worden geplaatst met van die plastic of papieren zakjes, zodat het makkelijker is om hondenpoep op te ruimen.'Verder denkt Woldhuis eraan dat 'je bijvoorbeeld met je stadjerspas korting kan krijgen op een hondencursus.''Ik wil hier op inzetten tijdens de begrotingsagenda. Het gaat om ruim acht ton, maar dat is maar een klein deel van de totale begroting van de gemeente Groningen die op ongeveer één miljard ligt. Ik zou graag met andere partijen in debat willen over dit onderwerp in de komende weken' zegt Woldhuis.