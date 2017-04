Bloemetjesmarkt in volle gang

De bloemetjesmarkt op de Grote Markt in Groningen is begonnen. De eerste bloemenhandelaren pakten vrijdagmorgen in alle vroegte hun spullen uit.

Om 8 uur 's ochtends is het volgens de politie nog rustig op de markt. 'De drukte valt mee, het is ontzettend rustig.'Verslaggever Wiebe Klijnstra constateert dat het verandert gedurende de ochtend: 'Het wordt nu snel drukker', zegt hij om 10.15 uur. 'De bussen komen eraan, d'oale Grieze staat vol in de zon en de wolken trekken voorbij. Zonnetje erbij en een hoop volk op de been, wat wil je nog meer?''Ik heb een voortuin en achtertuin', zegt een vrouw die een rodondendron op de kop tikt voor 12,50 euro. 'Ze zeggen dat ie lang mee gaat. Ik weet niks van bloemen en planten, daarom heb ik mijn moeder mee.' De bloemetjesmarkt heeft het imago dat het vooral Duitsers trekt, maar bezoekers komen ook uit de regio. Deze dames uit Stad. 'Het is een mooie traditie.'Evan van der Poel (links) en Nol Klis lopen er bijzonder bij op de markt. Beiden hebben ze een felgekleurde gieter op hun hoofd en lopen ze in een regenton. De initiatiefnemers uit Ten Boer en Groningen willen 'iedereen aan de regenton krijgen' zodat ze meer gebruik maken van regenwater en minder regen in het riool belandt. 'Er zijn veel Duitsers hier natuurlijk', zegt Klis, 'maar we merken nu ook dat Nederlanders naar ons toekomen. Die kunnen we onze boodschap vertellen.'Verderop loopt een grote groep vrouwen met bloemen in het haar. 'Ich bin eine Schmetterlinge', zegt Nicki, die binnenkort in het huwelijksbootje betreedt en vandaag op de Groningse markt, als bloem, haar vrijgezellenfeest viert.De gemeente en politie raden bezoekers aan om niet in het centrum te parkeren. Ze adviseren om gebruik te maken van verschillende P+R voorzieningen buiten de stad, zoals in Hoogkerk en in Haren. Op de Grote Markt hangen ook posters die waarschuwen tegen zakkenrollers.Wie planten en bloemen heeft gekocht en er niet de hele dag mee wil slepen, kan ze tot 18.00 uur onderbrengen bij het bloemendepot op de Grote Markt.