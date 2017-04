Bloemetjesmarkt is begonnen

De bloemetjesmarkt op de Grote Markt in Groningen is begonnen. De eerste bloemenhandelaren pakten vrijdagmorgen in alle vroegte hun spullen uit.

Midden op de Grote Markt staat een heus 'bloemendepot'. Tussen 09:00 en 18:00 uur is het mogelijk om hier gratis uw bloemen en planten stallen. Dit geeft gelegenheid met de handen verder te zoeken naar prachtige snijbloemen, grote en kleine kamerplanten, bloembollen, zaaigoed en tuin- en kuipplanten, lekker te genieten van de eerste voorjaarszon of te shoppen in een van de vele winkels in de binnenstad.Vanwege de verwachte drukte in het centrum wordt aangeraden om gebruik te maken van verschillende P+R voorzieningen buiten de stad, zoals in Hoogkerk en in Haren. Voor € 6,- kan de auto hier geparkeerd worden om vervolgens met 5 personen de Citybus van- en naar het centrum te nemen. Daarnaast kunt is het mogelijk om te parkeren in één van de vele parkeergarages in de stad.Meer informatie over de bloemenjaarmarkt is te vinden op: www.bloemenjaarmarkt.nl