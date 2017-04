De blaarkop is gered, maar de vlag gaat nog niet uit

Opluchting bij noordelijke blaarkophouders na het besluit van staatssecretaris Martijn van Dam. Die besloot donderdag om zeldzame dieren te ontzien bij het terugdringen van het mestoverschot.

'Hier zijn we heel blij mee. Er is vanochtend nog een zwartblaar kuikalfje geboren, dat mogen we nu dus houden', vertelt Arjen Boer van biologische boerderij Ande Niedijk in Enumatil.Toch gaat de vlag niet uit. In de directe omgeving van Boers bedrijf moeten veel andere boeren wél dieren afstaan. 'Als ik hier de vlag hijs, gaat hij bij de rest halfstok. Dat geeft een dubbel gevoel.' Ook financieel heeft de medaille een keerzijde. Daarvoor komt de uitzonderingsregeling die gisteren is vastgesteld, simpelweg te laat.Onder de oude regeling zou Boer dertig Groninger blaarkoppen te veel bezitten. Voor dat overschot zou hij in mei 50 euro per beest, per maand moeten betalen. Om die boete te voorkomen, verkocht hij afgelopen december alvast meer beesten dan gepland.'Zoiets zou ik normaal nooit doen, maar de druk van de boetes was hoog. Het mooie van blaarkoppen is dat je ze na het melken nog kunt slachten. Nu ik ze al jong verkocht heb, kost me dat duizenden en duizenden euro's.'Dat er iets moest gebeuren, staat volgens blaarkophouder Maurits Tepper uit Roderwolde wel vast. 'De populatie blaarkoppen is zó klein dat het anders niet goed was gegaan', zegt Tepper. 'Deze regeling is goed voor ons bedrijf. Ik kan weer gewoon verder, zonder negatieve invloed vanuit de overheid. Rustig aan doorgroeien tot de gewenste populatie.'Tepper ziet de regeling bovendien als stimulans voor de markt in blaarkoppen. 'Het wordt voor boeren interessant om blaarkoppen te houden. We zijn er nog lang niet, maar de eerste stappen zijn gezet. Je merkt al dat steeds meer boeren rondvragen of er nog ergens een koppel blaarkoppen te koop is. Dan ben je unieker en heb je een mooi product.'Voor Boer is marktwerking slechts bijzaak. Hij denkt liever aan de lange termijn. 'Blaarkophouders staan te boek als echte liefhebbers. Deze uitzondering voelt wel als een vorm van erkenning voor de tientallen boeren met blaarkoppen.´Voor beide boeren blijft de toekomst echter ongewis. Het besluit van Van Dam geldt namelijk alleen voor 2017. Het nieuwe kabinet buigt zich over de aangepaste fosfaatwet. 'Door de formatie is alles op dit moment onzeker', stelt Boer. 'Je moet maar weer afwachten wie de staatssecretaris wordt. Het idee om ons tegemoet te komen blijft wel bestaan. Ik ga ervan uit dat de Stichting Zeldzaam Huisdier dit in de vervolggesprekken meeneemt.'(Door: Sander Slager)