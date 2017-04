Lopend Vuur: Goede Vrijdag moet voor iedereen een officiële vrije dag zijn

Het is Goede Vrijdag, de dag dat christenen de kruisiging van Jezus herdenken. Volgens de Rijksoverheid is het een officiële feestdag, maar geen officiële vrije dag.

Voor velen is deze dag het begin van een lang weekend, maar lang niet iedereen is op vrijdag al vrij. Bij de overheid en de meeste bedrijven is deze vrijdag moeten de mensen gewoon aan het werk. Veel scholen zijn wel dicht, maar niet allemaal.In Duitsland is vrijwel iedereen vrij op deze dag. Zou Goede Vrijdag niet voor iedereen een officiële vrije dag moeten zijn?