Brandweer redt hond uit brandende schuur

(Foto: Romke Notenbomer / 112Groningen)

Er is een brand uitgebroken bij een schuur in Nuis. De vlammen sloegen uit het pand. Een hond die achterbleef in de schuur is gered door de brandweer en hoefde niet meegenomen te worden voor verdere verzorging.

Brand viel mee

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat bij aankomst vrij duidelijk werd dat de brand mee viel. De bewoner van de woning was niet thuis.



Asbest

Bij de brand is asbest vrijgekomen. De woordvoerder laat weten dat de asbest beperkt verspreid is binnen het eigen terrein en mogelijk van de buren. Ook benadrukt de woordvoerder dat de asbest niet in de openbare ruimte terecht is gekomen.



De brand is vermoedelijk ontstaan in de afvoerpijp van een kachel.

Door: RTV Noord