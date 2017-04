Brandweer redt hond uit schuur

(Foto: Romke Notenbomer / 112Groningen)

Er is een brand uitgebroken bij een schuur in Nuis. De vlammen sloegen uit het pand. Een hond die achterbleef in de schuur is gered door de brandweer.

Eerst werd er opgeschaald, maar de brand was snel onder controle.

Door: RTV Noord Correctie melden