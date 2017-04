Er gaat niets boven... een ontdekkingstocht door Groningen

De slogan 'Er gaat niets boven Groningen' stamt uit 1989 en is dus al bijna 30 jaar oud. Toeristisch Groningen presenteerde donderdag een nieuwe campagne onder deze slagzin.

De bedenkers willen bezoekers op ontdekkingstocht sturen door de provincie. In het eerste filmpje voor deze meerjarige campagne worden onder meer het Waddengebied, Nationaal Park Lauwersmeer en het Groninger Museum getoond.De activiteiten die worden genoemd zijn bijvoorbeeld wandelen op de bodem van de zee, overnachten op het donkerste plekje met de helderste sterrenhemel en een fietstocht door de geschiedenis.Waar eerder vooral met folders reclame werd gemaakt voor toeristen, wordt nu voornamelijk campagne gevoerd op sociale media en online-kanalen.Toeristisch Groningen is georganiseerd door de provincie Groningen in samenwerking met de Recron, Hiswa, Koninklijke Horeca Nederland, het Routebureau Groningen en Marketing Groningen.