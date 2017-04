Faber passeert Reijnen en Tibbling voor duel met PEC Zwolle

Yoëll van Nieff en Oussama Idrissi staan zondag in de basis tegen PEC Zwolle. FC Groningen-trainer Ernest Faber verkiest hen boven Etiënne Reijnen en Simon Tibbling.

Tom van Weert en Kasper Larsen ontbraken vrijdag nog op de training vanwege blessures. Desevio Payne werkte in zijn eentje een looptraining af. De wedstrijd van zondag komt voor hem nog te vroeg.Met PEC Zwolle treft FC Groningen een ploeg die zich na de winterstop heeft opgewerkt op de ranglijst. Het degradatiespook hijgde de Zwollenaren in de nek.In de tweede seizoenshelft werden achttien punten behaald, waardoor PEC nu twaalfde staat, twee plekken en één puntje onder de FC. De voorsprong van Zwolle op de zestiende plek is vier punten.Eerder dit seizoen FC Groningen in Zwolle met 4-0 van PEC dankzij treffers van Simon Tibbling, Tom van Weert, Albert Rusnák en Mimoun Mahi.Vorig seizoen eindigde het thuisduel met de ploeg van trainer Ron Jan met 2-0. Michael de Leeuw en Lorenzo Burnet scoorden.FC Groningen-PEC Zwolle is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-PEC Zwolle begint zondag om 14.30 uur.Padt; Hiariej, Memisevic, Van Nieff, Davidson; Drost, Jenssen, Bacuna, Idrissi; Mahi, Linssen.