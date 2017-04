Volgende week gasdebat in Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert volgende week donderdag voor de zoveelste keer over de gaswinning in Groningen. Daarbij komen met name onderwerpen aan bod die de afgelopen maanden hebben gespeeld.

Zo wordt gesproken over het aanvullende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarin wordt geconcludeerd dat de aanpak van de problemen in Groningen veel te versnipperd is.Verder wordt demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken aan de tand gevoeld over de toename van aardbevingen rond Loppersum. Ook het massaal afwijzen van schadeclaims buiten het officiële aardbevingsgebied komt aan de orde.Dan is er nog de kwestie rond de winning van 1 miljard kuub gas uit de gaslocaties rond Loppersum. Op last van de Raad van State is de winning daar stilgelegd.Het debat staat gepland om half tien in de ochtend.