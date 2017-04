Man waar politie op schoot, blijkt onschuldig

Het schietincident aan de Minervalaan in Hoogkerk, bijna twee weken geleden, krijgt een staartje. Zaterdag 8 april loste de politie schoten op een man die eerder met een vuurwapen zou hebben gedreigd.

De agenten dachten de verdachte te zien rijden op een scooter en losten enkele schoten. Niemand raakte gewond en de verdachte meldde zich later zelf bij de politie.Nu blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat de beschoten scooterrijder niks met de zaak te maken had. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie heeft een onderzoek ingesteld.Overigens wordt er altijd een onderzoek gedaan bij schietpartijen waar agenten bij betrokken zijn. Er wordt dan gekeken of de politie juist heeft gehandeld en terecht heeft geschoten.Het Openbaar Ministerie verwacht de uitkomsten van dit onderzoek binnen enkele weken.