De 'wolf van de A28' verdwijnt in laatjes en dozen

De wolf die begin maart op de A28 werd doodgereden, wordt niet opgezet en tentoongesteld. In plaats daarvan wordt het dier opgeborgen in laatjes en dozen in natuurmuseum Naturalis in Leiden.

De wolf was een gezond, jong, wild mannetje van ongeveer anderhalf jaar oud uit de roedel 'Cuxhaven' ten noorden van Bremen, in de regio Nedersaksen. Het dode dier werd in eerste instantie overgebracht naar Faunavisie Wildcare in Westernieland. Daarna ging het voor onderzoek naar Universiteit in Utrecht. Afgelopen week werd de dode wolf overgebracht naar Naturalis in Leiden.Pim Lollenga van Faunavisie vindt het jammer dat de wolf niet te zien is voor het publiek: 'Het was toch het eerste echt wilde exemplaar dat we sinds lange tijd in Nederland gezien hebben.'In 2013 werd er een dode wolf gevonden bij Luttelgeest, maar later bleek dat het dode dier daar door mensen was neergelegd. In 2015 struinde er een wolf door Drenthe en Groningen, maar het bleef onduidelijk of dat een echt wild exemplaar was. Dit dier werd later in Duitsland doodgereden.Deze twee wolven zijn ook in het bezit van Naturalis, die ze voor twee jaar uitleende aan Het Duurzaamheidscentrum in Assen. Van de ene is het skelet en de met katoen opgevulde huid te zien, de andere wolf is in zijn geheel in opgezette vorm te bekijken.Maar 'de wolf van de A28' ondergaat een ander lot. 'We gaan eerst het skelet macereren', zegt Pepijn Kamminga, de collectiebeheerder zoogdieren en vogels van Naturalis. 'Dat betekent dat de weke delen in een speciale vloeistof van de botten wordt gehaald'.De botten worden daarna opgeslagen in het depot van het museum. Volgens Kamminga wordt er een poging gedaan de schedel te reconstrueren. 'Maar die is zo verbrijzeld dat het ook mogelijk is dat de resten als een soort puzzel in een doosje bewaard worden',De huid van de wolf wordt schoongemaakt, met katoen gevuld en opgerold. Zo wordt hij voor later wetenschappelijk onderzoek bewaard. En zo verdwijnt de wilde wolf binnenkort in stukjes en beetjes in laatjes en doosjes, op één van twintig verdiepingen van de depot-toren van Naturalis in Leiden.