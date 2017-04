Wordt stoepkrijten legaal in Haren?

(Foto: JustCinMD/ Flickr CC)

Coalitiepartij Gezond Verstand Haren wil dat stoepkrijten in de gemeente legaal wordt. Het is in Haren nu nog verboden om zonder toestemming te stoepkrijten op stoepen en pleinen.

Gezond Verstand Haren wil daar dus een einde aan maken. Daarom dienen ze dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in om stoepkrijten legaal te maken.





Bekeuring

'Ook al wordt het nooit in de praktijk gebracht, de algemene plaatselijke verordening (APV), biedt op dit moment de mogelijkheid om kinderen die tekeningen op de stoep maken te bekeuren', zo laat de partij weten.





De gemeente laat weten dat er nog nooit een kind is bekeurd voor stoepkrijten.

Door: RTV Noord