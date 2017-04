Voetballen aan het einde van de wereld: 'Een moeilijk verhaal'

Nieuweschans en Borgercompagnie keerden vorig jaar terug met een standaardelftal in de vijfde klasse. Tegen het eind van de competitie was het voor beide clubs echter moeilijk een elftal op de been te houden. Donderdag stonden ze tegenover elkaar in Nieuweschans.

'De discipline is ver te zoeken'

Het eerste wat opvalt is dat trainer Jan Blaauw niet als coach op de bank zit. Noodgedwongen speelt hij mee, negentig minuten lang. Met rugnummer vijftien. Hij zou wensen dat hij dat aantal spelers elke week ter beschikking zou hebben.



'De organisatie stond aan het begin van het seizoen hartstikke goed, maar ik had van de ervaren spelers toch wat meer 'Ausdauer' verwacht. Ik heb geen enkele keer verzaakt, maar er is een aantal dat me in de steek heeft gelaten. Ze hebben het aan de pot laten branden.' vertelt hij teleurgesteld na het duel. Zijn ploeg heeft zojuist met 3-0 verloren. Tot overmaat van ramp lopen twee spelers tegen het eind van de wedstrijd van het veld af. 'Daar moeten we maar eens goed over gaan praten, de discipline is in elk geval ver te zoeken.' baalt Blaauw.



'Spelers komen overal vandaan, behalve uit het dorp'

Jacob Molema is al sinds jaar en dag betrokken bij VV Borgercompagnie. Hij is het gezicht van de club. Bij de dug-out aanschouwt hij de wedstrijd. Nieuweschans heeft de eerste minuten twee goede kansen om zeep geholpen. Borgercompagnie komt daarna beter in de wedstrijd en even later volgt de openingstreffer. Het dringt nauwelijks tot Molema door. Hij is niet positief over de manier waarop Borgercompagnie zich manifesteert. 'Ze komen overal vandaan, uit het dorp zelf komt niks. We moeten afwachten hoe het loopt. Vandaag zijn ze er, morgen zijn ze weer weg.' zegt Molema weinig hoopvol als hij vooruitkijkt naar het volgende seizoen.



'Dit is het einde van de wereld'

Trainer Frits Spreen is positiever. 'We hebben allemaal goede voetballers, daar is niks mis mee. Maar het loopt nog niet zoals het moet. We hebben veel blessures gehad. Mede daardoor heb ik er nog niet echt een team van kunnen maken.' Spreen is niet bang dat er aan het eind van het seizoen een leegloop plaatsvindt bij Borgercompagnie. 'Maak je daar maar niet druk om. Het is natuurlijk wel zo dat er veel jongens in ploegen werken. Die zijn niet altijd beschikbaar. En doordeweeks in Nieuweschans spelen is ook lastig. Het is hier het eind van de wereld.' lacht Spreen.



Bestuurslid Dick Wiebrands van Nieuweschans hoopt dat het eerste elftal in het grensdorp ook toekomst heeft. 'Onze jeugdspelers willen doorstromen. Als er geen eerste is, gaan ze weg. Dat is op lange termijn de ondergang van de vereniging.' vindt hij.



'Lastig om Nieuweschans op de kaart te houden'

Trainer Jan Blaauw blaast aan de rand van het veld nog even uit na een volledige wedstrijd. 'Normaal gesproken speel ik maar één helft, maar Bert Stuut, speler en hoofdsponsor, meldde zich vanmiddag af. Hij was nog kapot van zondag.' Ook hij weet dat het lastig wordt om Nieuweschans op de kaart te houden. 'We zitten hier in de grensstreek, het is gewoon een moeilijk verhaal.'

Door: Henk Elderman Correctie melden