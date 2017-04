Monniken Schier zoeken andere plek voor hun klooster

De monniken op Schiermonnikoog zoeken een nieuwe plek voor hun klooster. De locatie die ze in gedachten hadden, roept te veel weerstand op bij de eilandbewoners.

Dat meldt Omrop Fryslân De beoogde locatie, in de volksmond 'de paardenbak' genoemd, grenst aan de achtertuinen van bungalows van Klein Zwitserland, midden in de duinen op de westzijde van het eiland.'Het is niet alleen bizar dat de gemeente mee lijkt te willen werken aan de bouw van een klooster op deze locatie waar door niemand gebouwd mag worden,' zei Groninger Rense Mandema direct na de presentatie al. 'Maar dat daar een toren van veertien meter bovenuit steekt, is pas echt van de zotte!'Of alleen de locatie verandert of dat ook het ontwerp voor het klooster wordt aangepast, is nog niet duidelijk.Vier monniken van de abdij Sion in Diepenveen verhuisden eind 2015 naar Schiermonnikoog. Ze wilden kleiner gaan wonen en maakten een plan voor een nieuw klooster op het Waddeneiland.De monniken komen aanstaande zondag uitgebreid aan het woord in een uitzending van Kruispunt van de KRO. Daarin zeggen ze dat ze zich nog steeds thuis voelen op Schier.'Ik heb er nog steeds vertrouwen in. Ik geef ons 95 procent kans om hier weer een plekje te vinden', aldus broeder Jelke.