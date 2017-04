Statenfracties CDA en GroenLinks: 'Kabel Vierverlaten alsnog ondergronds'

De Statenfracties van het CDA en GroenLinks willen een lobby starten richting het nieuw te formeren kabinet over de aanleg van de stroomkabel tussen Eemshaven en industrieterrein Vierverlaten.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken besloot dat die stroomkabel boven de grond via een elektriciteitsmast moest worden aangelegd, maar in Den Haag is onlangs besloten dat een nieuw kabinet de knoop hierover moet doorhakken.Om dat nieuw te vormen kabinet te laten bewegen willen CDA en GroenLinks ze op andere gedachten brengen. 'Wij zien een deel van die leiding het liefst ondergronds', zegt Statenlid Hendri Meendering van GroenLinks in het Radio Noord-programma. 'Onze inzet is er ook op om de leiding ondergronds te krijgen.'Daar sluit fractievoorzitter Ronald Knegt (CDA) zich bij aan. 'Het is een kans om er nu wat aan te doen. 'De formateur wordt bestookt met brieven en wensen. Maar wij willen dit geluid ook daar laten horen.'De partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks praten met formateur Edith Schippers over het vormen van een nieuw kabinet. Knegt en Meendering willen hun partijlijnen inzetten om de kabel tussen Eemshaven en Vierverlaten alsnog voor een deel ondergronds te plaatsen.