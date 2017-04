Duo vrijgesproken van betrokkenheid bij ontploft wietpand

Twee mannen van 45 jaar uit Groningen zijn vrijgesproken van hennepteelt in een woning aan de Monnikhof.

De kwekerij werd op 2 mei 2015 ontdekt doordat de gevel van het pand door een explosie uiteen spatte. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een taakstraf voor beide mannen.In het pand stonden 550 planten. De toenmalige bewoner werd in november al veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. Die beweerde dat de twee Stadjers de kwekerij runden.Maar dit is volgens de rechters niet vast komen te staan. Wel is duidelijk dat deze mannen spullen voor de kwekerij hebben geleverd.