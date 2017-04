'Gemeente blijft tijdelijke woning betalen voor bewoonster scheve huis'

De gemeente Slochteren blijft voorlopig gewoon de huur voor de vakantiewoning van de bewoonster van het scheve huis in Overschild betalen. Dat laat een woordvoerder weten.

Arwen Cenek kwam in de vakantiewoning terecht, nadat haar scheefgezakte huis aan de Kanaalweg werd ontruimd. Ter compensatie betaalt de gemeente de huur van een vakantiewoning. Volgens Cenek stopt die vergoeding per vrijdag.Volgens de woordvoerder van Slochteren betaalt de gemeente de vakantiewoning 'totdat er een oplossing is'. Ook hoeft Cenek de tijdelijke woning nog niet uit. Komende week gaan de gemeente Slochteren en Cenek om tafel op zoek naar een oplossing, zegt de woordvoerder.Er is al een tijd onenigheid over het scheve huis van Cenek. De gemeente wil het slopen, maar daar stak de Raad van State een stokje voor. Die vindt dat onderzocht moet worden of het huis gestut kan worden.