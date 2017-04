Opening MuzeeAquarium is maanden uitgesteld

De opening van het MuzeeAquarium in Delfzijl is zeker drie maanden uitgesteld. Het museum moest afgelopen najaar plaatsmaken voor de versterking van de zeedijk.

Het nieuwe gebouw dertig meter verderop is af, maar de werkzaamheden daaromheen niet. Op 1 juni zou het museum zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw. Dat wordt nu op z'n vroegst 1 september.De dijk wordt verhoogd en enkele tientallen meters richting de binnenstad van Delfzijl verplaatst. Aanvankelijk zou de dijk voor een groot deel over de oude bunker van het museum worden aangelegd, waar de aquaria van het museum zich bevinden. Maar waterschap Noorderzijlvest onderzoekt nog hoe dit het best kan worden gedaan. Daarom laten de grondwerkzaamheden en de aanleg van kabels en leidingen op zich wachten. Ondertussen is de omgeving van het MuzeeAquarium afgesloten met hekken.Ook de toegangswegen zijn nog niet af, waardoor het museum tot ergernis van bestuursvoorzitter Greet Doornbos niet ingericht kan worden. 'We zijn hier zeker niet blij mee. We hadden gehoopt rond deze tijd alle spullen van de opslag in Groningen naar Delfzijl te kunnen brengen, maar we kunnen simpelweg niet naar binnen. Infraplus is nog druk bezig met het fatsoeneren van de buitenkant, die moet aansluiten op de dijk. Hoe dat precies gaat worden, weten we nu nog niet.'Voor het MuzeeAquarium is het ook financieel een flinke domper, want het museum moet het qua bezoekers juist hebben van de zomerperiode. 'Dan komen de meeste toeristen naar Delfzijl. Op die manier kunnen we een buffer kweken voor de slechte maanden november en december', zegt Doornbos.De bestuursvoorzitter gaat in gesprek met de gemeente Delfzijl om te kijken of het museum een compensatie voor de uitgestelde werkzaamheden kan krijgen. En dat is niet alles. 'Dit is ook niet goed voor de motivatie van de vrijwilligers. We willen graag weer beginnen.'