Noord Vandaag: 'Zelfs de pannenkoeken zijn hier niet te eten'

Je mag in ons land toch zelf weten wat je eet en bij wie je dat eten koopt?

Maar wat nu als je een 'eetcontract' hebt ondertekend en vervolgens blijkt dat de cateraar nog geen pannenkoek kan bakken? Dat (en meer) in Noord Vandaag.'Gisteren het goede nieuws en dan meteen vanmorgen een kuikalfje. Dit is een blijvertje.'Veehouder Arjen Boer uit Enumatil is blij dat zijn zeldzame Groninger blaarkoppen worden ontzien bij het terugdringen van het mestoverschot. Maar hoe zeker is de toekomst voor dit middeleeuwse koeienras?Zit je niet lekker in je vel? Psycholoog Margreet Wegelin uit Ezinge raadt aan om dan even een 'ezelmomentje' te pakken.Goede Vrijdag: de dag dat onze oosterburen massaal naar de bloemetjesmarkt in Groningen of naar Winschoten komen. Maar niet iedereen houdt van die drukte. Waar kun je deze dag het best naar toe als je rust zoekt?- Het nieuwe onderkomen van het MuzeeAquarium in Delfzijl is klaar, maar het museum is nog niet open. Wat is er aan de hand?- En: FC Groningen speelt zondag thuis tegen PEC Zwolle. Een voorbeschouwing...De uitzending van Noord Vandaag bekijk je boven dit artikel of via Uitzending Gemist